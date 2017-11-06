У таллиннской детской больницы построят шестиэтажный паркинг с вертолетной площадкой

Северо-эстонская региональная больница (PERH) и Таллиннская детская больница вскоре объявят конкурс на строительство паркинга на 700 автомашин и с вертолетной площадкой на крыше.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

Рассчитанный на 681 место паркинг с шестью наземными и одним подземным этажом, а также с вертолетной площадкой на крыше, планируется построить к концу 2019 года.

Предполагается, что объект будет возведен рядом с Таллиннской детской больницей на участке по адресу Тервизе, 28 а.

Паркинг будет предназначен для посетителей и работников как детской больницы, так и PERH.

Как подтвердили главы обеих больниц, новая парковка существенно уменьшит дефицит мест для стоянки автотранспорта.

Предусмотренная проектом площадка для вертолета позволит в будущем срочно доставлять пациентов в отделения неотложной помощи PERH и детской больницы. Для этого в паркинге будут лифты и соединительные туннели.