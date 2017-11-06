Новым вице-мэром Маарду стала бывший директор Эхтеской гимназии Анастасия Валужина

Новым вице-мэром Маарду по вопросам образования с конца прошлой недели стала Анастасия Валужина (54). В недавнем прошлом она работала в местной горуправе советником по образованию, а до этого много лет занимала пост директора столичной Эхтеской гимназии.

Пост вице-мэра, который курирует социальную сферу, вопросы образования, спорта и молодежи, стал вакантным после муниципальных выборов, когда прежде занимавший эту должность Айлар Лира был избран новым председателем Маардуского городского собрания.

С конца прошлой недели новым вице-мэром назначили Анастасию Валужину.

"Валужина стала вице-мэром, но она не является членом городской управы. Поэтому для ее утверждения в должности не было необходимости в получении соответствующего одобрения со стороны горсобрания", - объяснил в понедельник, 6 ноября, корреспонденту портала rus.err.ee мэр Маарду Владимир Архипов.

С апреля 2006 по сентябрь 2012 год Анастасия Валужина была членом Центристской партии. После своего увольнения с поста директора Эхтеской гимназии она покинула ряды политической силы.

"Я не знаю, по каким причинам Валужина в свое время вышла из рядов Центристской партии. Но со своей стороны я обязательно предложу ей вновь стать членом партии", - добавил Архипов, который является и председателем маардуского отделения центристов.

"Если мне поступит такое предложение, то я его обязательно рассмотрю", - сказала сама Валужина.

С поста директора Эхтеской гимназии Анастасия Валужина с формулировкой "в связи с утратой доверия" была уволена в августе 2012 года. Ее увольнение вызвало большой общественный резонанс.

После этого Валужина работала в фонде Innove, а затем стала советником мэрии Маарду по вопросам образования.