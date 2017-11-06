Урмас Паэт: индийские политики не хотят касаться дела судовых охранников ({{commentsTotal}})
Сегодня индийский суд возобновил рассмотрение апелляции эстонских судовых охранников. В январе 2016 года граждане Эстонии обжаловали вынесенное в том же месяце решение суда, который приговорил их к пятилетнему тюремному сроку. Заседания, на которых рассматривались кассационные жалобы, завершились в ноябре, то есть год назад. Напомним, что 14 судовых охранников удерживаются властями Индии уже более 4 лет.
В интервью новостям "Радио 4" евродепутат Урмас Паэт заявил, что индийские судьи не спешат принимать решение, а политики не хотят вмешиваться в это дело, поскольку в нем фигурируют иностранцы и оружие.