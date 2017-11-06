ФОТО: знаки отличия за гражданское мужество получили 28 человек

Министерство юстиции Эстонии ежегодно премирует жителей страны, проявивших в непредвиденных ситуациях гражданское мужество, специальными знаками отличия. В этом году такой награды удостоились 28 человек, которые своими действиями или поведением подали пример остальным.

Среди награжденных были 12-летний Стен-Эрик, ученик 7-го класса Юри, ученики 9-го класса Александер и Рихард, Лариса Шматкова, Ильмар Мюнзер, Вахур Рямман, Мариус Вийткар, Армидо Йыэранд, Аллан Рооден, Аарт Нымм, Эррит Кулдкепп, Алмар Пиккоя, Айнар Рийзимяэ, Бруно Кяртнер, Тарво Тсетсин, Марк Тенин, Яанус Липпасаар, Арманд Мяэкаллас, Меэлис Рянк, Маргус, Гердо, Айнар, Тимори и Рене.

Три человека не пожелали публиковать свое имя.

Все кандидатуры рассмотрел совет по профилактике нарушений, консультирующий правительство по вопросам пенитенциарной политики и профилактики преступности. Председатель совета — министр юстиции Урмас Рейнсалу.

Министр юстиции вручает знаки отличия за гражданское мужество с 2004 года. В прошлом году знаки получили 19 человек.