Покинувший IRL Айвар Рийсалу станет одним из вице-мэров Таллинна

Место одного из вице-мэров в новой горуправе Таллинна займет Айвар Рийсалу, который баллотировался на прошедших муниципальных выборах на пост мэра Тарту от партии IRL.

В инфосистеме коммерческого регистра значится, что Рийсалу вышел из рядов IRL 6 ноября, передает ERR Uudised. Он был членом IRL чуть более трех лет, а до этого 18 лет входил в Центристскую партию.

Пресс-секретарь IRL сказал, что Рийсалу вышел из партии в связи с предложением стать вице-мэром Таллинна по делам предпринимательства и инноваций.

По словам генерального секретаря IRL Прийта Сибула, Рийсалу повел себя корректно и сообщил ему о предложенной центристами возможности занять должность вице-мэра.

"Выход Айвара Рийсалу из партии был оговорен заранее. Мы обсудили с ним сложившуюся ситуацию, безусловно, пост вице-мэра был для него серьезным вызовом", – сказал Прийт Сибул.

По договоренности с IRL Рийсалу выйдет из горсобрания Тарту. Его место согласно результатам выборов займет замещающий член горсобрания Тарту Яак Нигул. Также Рийсалу выйдет из правления партии.

Таллиннский Совет Центристской партии собрался в понедельник для утверждения кандидатов на посты вице-мэров Таллинна. На фотографиях ERR видно, что Рийсалу принял участие в обсуждении.