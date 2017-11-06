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В числе кандидатов от центристов в вице-мэры Таллинна - Андрей Новиков и Вадим Белобровцев ({{commentsTotal}})

Эстония
Эстония

Таллиннский совет Центристской партии утвердил в понедельник, 6 ноября, кандидатов на посты столичных вице-мэров: Эху Вырк, Калле Кландорфа, Андрея Новикова, Вадима Белобровцева, Тыниса Мёльдера и Айвара Рийсалу.

Председатель партии Юри Ратас сказал, что новая мэрия Таллинна будет сформирована из деятельных людей, у которых гармонично сочетаются опыт и новые идеи.

В горуправе продолжат работать Эха Вырк и Калле Кландорф, у которых на двоих 16 лет стажа работы в качестве столичных вице-мэров. "Оба на протяжении всего этого времени грамотно руководили подведомственными им сферами", – сказал Ратас.

По его словам, опыт Белобровцева и Мельдера, работавших старейшинами районов города, несомненно пригодится в их новой работе. Также опыт работы старейшиной городского района есть и у Андрея Новикова, который сейчас является депутатом Рийгикогу. "Я верю, что годы в парламенте дали открытое видение и много хороших идей, которые можно реализовать в горуправе", – сказал Ратас.

По поводу Айвара Рийсалу Ратас сказал, что в городской системе Таллинна он работал уже давно, однако как успешный предприниматель, политик, член Кайтселийта, а также музыкант Рийсалу, несомненно, внесет в управление городом свой опыт работы и в других сферах, свежий подход к проблемам столицы.

Мэром Таллинна станет Таави Аас.

Редактор: Ирина Киреева

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