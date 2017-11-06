Срочное обновление ID-карт не нарушило работу больниц и поликлиник

Процесс обновления сертификатов ID-карт и приостановка действия старых сертификатов не нарушили работу учреждений здравоохранения в Эстонии.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила агентству BNS руководитель центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) Мари Ассер.

"По состоянию на утро понедельника не было зарегистрировано крупных проблем в связи с процессом обновления сертификатов ID-карт, учреждения здравоохранения смогли начать свою обычную работу", - сказала Ассер.

В общей сложности TEHIK представил список из 8400 человек, включая многих работников Департамента социального страхования и Кассы по безработице, более двух третей из которых в минувшие выходные смогли обновить сертификаты своих ID-карт.

Во временно открытых в больницах пунктах обслуживания сертификаты своих ID-карт обновили 756 работников сферы здравоохранения.

"Сегодня утром возникли небольшие проблемы с различными продавцами программного обеспечения для учреждений здравоохранения, которые должны были заняться обеспечением поддержки ID-карт с новыми сертификатами. Предлагаемые государством программы работают с новыми сертификатами безукоризненно", - добавила Ассер.