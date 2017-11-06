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В Ида-Вирумаа провели облаву на наркодилеров ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Иллюстративная фотография.
Иллюстративная фотография.
Ида-Вирумаа

Криминальная полиция Идаской префектуры вечером в пятницу, 3 ноября, задержала в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве пятерых подозреваемых в торговле наркотиками.

По словам главы криминального бюро Идаской префектуры Райнета Юузе, в полицию поступила информация от нескольких источников о деятельности дилеров и местах, в которых продаются наркотики, передает портал ERR Uudised.

"Провели операцию с широким охватом, чтобы пресечь деятельность уличных дилеров", - сказал он.

В ходе операции полиция захватила 400 граммов марихуаны, 50 граммов амфетамина, шесть таблеток экстази, пять растений марихуаны и 4300 евро наличных денег, полученных от торговли наркотиками.

Подозрение в незаконном обороте наркотиков предъявлено пяти лицам, из которых трое были взяты под стражу с санкции Вируского уездного суда по ходатайству Вируской окружной прокуратуры.

"Как правило, работа криминальной полиции заключается в ликвидации последствий и поимке нарушителей, но одна из наших целей - пресекать попадание на улицы опасных веществ. Нельзя все же забывать, что для победы над наркоманией нужно работать с теми, кто еще даже не пробовал наркотики", - сказал Юузе.

"Наркопреступления затрагивают намного более широкий круг людей, чем конкретный правонарушитель, и вредят здоровью употребляющих наркотики людей, поэтому уличных дилеров надо изолировать от общества", - сказала помощник прокурора Аве Арним.

В рейде принимали участие криминальное бюро Идаской префектуры, Нарвское и Йыхвиское отделения полиции, подразделение быстрого реагирования погранохраны, кинологи и помощники полицейских.

Редактор: Андрей Крашевский

наркотики в эстонииуличные дилеры в ида-вирумаа


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