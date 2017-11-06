Андрес Метсоя избран председателем пярнуского горсобрания

Городское собрание летней столицы Эстонии на первом заседании в новом составе избрало своим председателем Андреса Метсоя.

Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщила пресс-служба горуправы Пярну.

Заместителями председателя горсобрания стали Яне Метс и Хиллар Тальвик.

За Метсоя, являющегося представителем Союза отечества и Res Publica (IRL), проголосовали 24 депутата. За реформистку Метс было подано 20 голосов, а за центриста Тальвика - 29.

В заседании горсобрания принимали участие 37 из 39 депутатов.

По результатам состоявшихся 15 октября муниципальных выборов, Партия реформ и IRL получили в горсобрании Пярну по 9 мест, Центристская партия и избирательный союз "Pärnu Ühendab" (Пярну объединяет) - по 7 мест, Консервативная народная партия (EKRE) - 6. Еще одно место досталось Социал-демократической партии.

Интересно, что успеха на выборах добилась 18-летняя ученица Койдулаской гимназии Лаура Кивисельг, которая стала самым молодым депутатом за всю историю пярнуского горсобрания. Кивисельг получила 110 голосов, заняв 5-е место в списке Партии реформ.

Переговоры о создании правящей коалиции в Пярну ведут IRL, Центристская партия и союз "Pärnu Ühendab". Ранее сообщалось, что согласно достигнутой ими договоренности, мэром города останется Ромек Козенкраниус, а коалиционный договор планируется подписать 6 ноября.

Партию реформ, на выборах в Пярну собравшую больше всего голосов, к переговорам не привлекали.