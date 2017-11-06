Полиция задержала мужчину, угрожавшего молодежи в Кейла пневматическим оружием и ножом

В воскресенье около 20:00 полиции сообщили, что на стадионе школы в Кейла мужчина угрожал ножом и предметом, похожим на оружие, группе молодых людей. Полицейские выявили личность угрожавшего и ночью задержали мужчину.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства по делам Ляэне-Харьюмаа Эркко Пийримяги, это было очень тревожное сообщение. "К молодым людям, находившимся на стадионе, подошел мужчина с признаками опьянения, который начал угрожать пневматическим оружием и ножом. Мальчики побежали к Кейласкому полицейскому участку и позвонили в центр тревоги. Они дали точное описание человека и его машины", – сказал Пийримяги.

Он добавил, что молодые люди поступили правильно, когда убежали от опасного мужчины и позвонили по номеру 112: "В таких ситуациях надо обеспечить собственную безопасность и вызвать полицию".

Полицейские начали поиски мужчины по поступившей информации и при помощи записей школьных видеокамер. "Полицейские проверили районы Кейла, Клоога, Лехола, Охту, Карьякюла, Кумна, Тутермаа и Валингу. Вскоре они нашли около многоквартирного дома недалеко от Кейла соответствующий описанию белый фургон", – сказал Пийримяги.

Полицейские выяснили, в какой квартире живет мужчина и в 3:30 задержали 26-летнего молодого человека.

Для выяснения обстоятельств произошедшего начали уголовное дело. По словам окружного прокурора Эве Соосаар, у подозреваемого не было действующих наказаний и пока его задержали на 48 часов.