Компания Apple предупредила об опасности выгорания дисплея iPhone X

Американская корпорация Apple предупредила об опасности выгорания дисплея нового iPhone X. На днях компания актуализировала инструкцию по использованию дисплея Super Retina, внеся правила, которые позволяют избежать выгорания экрана. Речь идет об эффекте, когда на экране видно предыдущее изображение в полустертом виде и на него накладывается следующее.

Новый дисплей является лучшим OLED-дисплеем из всех, которые компания до сих пор использовала в смартфонах, однако он подвержен "легким визуальным изменениям", в частности выгоранию, указывается в документе, передает dw.com. Этот эффект возникает после того, как на дисплее на протяжении долгого времени открыто высококонтрастное изображение. Поэтому в новой инструкции Apple рекомендует не использовать постоянно максимальную яркость. По данным компании, это обычный и ожидаемый феномен.

Подобная проблема уже возникала в смартфоне Google Pixel 2 XL. После жалоб пользователей на выгорание дисплея уже после нескольких дней эксплуатации корпорация Goolge провела обновление программного обеспечения, понизив максимальную яркость дисплея.

В продаже с 3 ноября

Новый флагман Apple iPhone X поступил в продажу 3 ноября в более чем пятидесяти странах. Самый дорогой смартфон в США стоит от 999 долларов, в Германии – от 1149 евро.

Накануне старта продаж iPhone X Apple опубликовала отчетность за четвертый квартал своего финансового года. Выручка компании за июль-сентябрь 2017 года составила 52,6 миллиарда долларов, почти на 2 миллиарда превысив ожидания экспертов и увеличившись по сравнению с прошлым годом на 12%. В Apple рассчитывают, что первый квартал финансового 2018 года будет еще более впечатляющим благодаря ожидаемому скачку спроса на iPhone X. Аналитики прогнозируют выручку в октябре-декабре от 84 до 87 миллиарда долларов.