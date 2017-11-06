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Индийский суд начал рассмотрение апелляции эстонских судовых охранников ({{commentsTotal}})

Эстония
Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года.
Судовые охранники были арестованы в Индии 18 октября 2013 года. Автор: Scanpix/Reuters
Эстония

В апелляционном суде Индии началось рассмотрение кассационной жалобы эстонских судовых охранников, приговоренных к пяти годам лишения свободы.

Заседание суда началось в понедельник, 6 ноября, с изложениями апелляции адвокатов осужденных, сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

В сообщении отмечается, что на вторник намечено выступление в суде государственного обвинителя, который должен представить свои аргументы.

Полиция южноиндийского штата Тамил-Наду 18 октября 2013 года арестовала в территориальных водах Индии 35 членов команды судовой охраны, находившихся на борту судна Seaman Guard Ohio американской фирмы Advanfort. В числе арестованных были 14 граждан Эстонии . В декабре того же года всей команде судебные власти Индии предъявили задержанным обвинение в нелегальной перевозке топлива, нелегальной перевозке оружия и нелегальном входе в территориальные воды Индии.

Верховный суд Индии вернул прошедшее несколько судебных инстанций дело на низшую судебную инстанцию, в суд Тутикорина, который 11 января 2016 года приговорил обвиняемых к пяти годам лишения свободы.

В конце января 2016 года судовые охранники решили обжаловать приговор и ходатайствовать об освобождении под залог. Суд 29 февраля отклонил ходатайство об освобождении под залог, но решил продолжить рассмотрение жалобы. Заседания по рассмотрению кассационных жалоб начались только в октябре и завершились 30 ноября.

15 ноября 2016 года Эстония и Индия подписали договор об обмене осужденными. Договор может позволить доставить домой осужденных в Индии судовых охранников из Эстонии, но его нельзя будет применить, прежде чем вступит в силу приговор, а для этого им придется отказаться от обжалования.

Редактор: Андрей Крашевский

Источник: BNS

судовых охранники


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