Депутаты Рийгикогу и эксперты обсудили реформу в системе образования для особых детей

Депутаты Рийгикогу и эксперты в области образования обсудили скандальные поправки к закону об основной школе и гимназии, против которых активно выступают родители детей с особыми потребностями, передает "Актуальная камера".

Народные избранники и эксперты на заседании комиссии по культуре в Рийгикогу пытались найти точки соприкосновения в довольно деликатной теме. А именно, как с нового года будет работать система образования для детей с особыми потребностями. Инициировавшее закон Министерство науки и образования планирует делегировать образование детей с ограниченными возможностями местным органам власти и школам.

"Если до 1 января мы не будем в графике, тогда будет невозможно выдавать дополнительные средства. Надо поторопиться", – сказал председатель комиссии по культуре Рийгикогу Аадо Муст.

В зале было много экспертов, большая часть которых считает законопроект сырым и требующим детальной проработки нюансов.

"Особенности у детей очень разные. В школах и небольших местных самоуправлениях со многими особенностями просто никогда не сталкивались. И если особенный ребенок попадет в такую школу, то велика вероятность, что там не будут знать, как правильно с ним заниматься, какую помощь нужно предложить и что необходимо, чтобы образование стало ребенку доступно", – пояснила член правления эстонского общества специального образования Эрле Пыйклик.

Сегодня на заседании присутствовало множество экспертов, однако, тех, кого изменения затронут прежде всего в зале не было. Большинство родителей по-прежнему пребывает в неведении, как изменится их жизнь с 1 января.

Признают проблему и сами местные самоуправления.

"Специалистов, которые могли бы заниматься с особыми детьми на местах, и которых должно было подготовить государство, в Эстонии не так и много. Это то, что государство так и не сделало, и без чего сложно двигаться дальше", – отметил старейшина волости Кастре Прийт Ломп.

Следующее обсуждение законопроекта назначено на ближайший четверг.

Соучредитель НКО "Особый мир", которое объединяет родителей детей с особыми потребностями, Юлия Степанова рассказала в интервью "Актуальной камере", чем может обернуться запланированная реформа на деле.