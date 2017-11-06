rus.err.ee

Депутаты Рийгикогу и эксперты обсудили реформу в системе образования для особых детей ({{commentsTotal}})

Эстония
Наталия Демидова, "Актуальная камера"
Эстония

Депутаты Рийгикогу и эксперты в области образования обсудили скандальные поправки к закону об основной школе и гимназии, против которых активно выступают родители детей с особыми потребностями, передает "Актуальная камера".

Народные избранники и эксперты на заседании комиссии по культуре в Рийгикогу пытались найти точки соприкосновения в довольно деликатной теме. А именно, как с нового года будет работать система образования для детей с особыми потребностями. Инициировавшее закон Министерство науки и образования планирует делегировать образование детей с ограниченными возможностями местным органам власти и школам.

"Если до 1 января мы не будем в графике, тогда будет невозможно выдавать дополнительные средства. Надо поторопиться", – сказал председатель комиссии по культуре Рийгикогу Аадо Муст.

В зале было много экспертов, большая часть которых считает законопроект сырым и требующим детальной проработки нюансов.

"Особенности у детей очень разные. В школах и небольших местных самоуправлениях со многими особенностями просто никогда не сталкивались. И если особенный ребенок попадет в такую школу, то велика вероятность, что там не будут знать, как правильно с ним заниматься, какую помощь нужно предложить и что необходимо, чтобы образование стало ребенку доступно", – пояснила член правления эстонского общества специального образования Эрле Пыйклик.

Сегодня на заседании присутствовало множество экспертов, однако, тех, кого изменения затронут прежде всего в зале не было. Большинство родителей по-прежнему пребывает в неведении, как изменится их жизнь с 1 января.

Признают проблему и сами местные самоуправления.

"Специалистов, которые могли бы заниматься с особыми детьми на местах, и которых должно было подготовить государство, в Эстонии не так и много. Это то, что государство так и не сделало, и без чего сложно двигаться дальше", – отметил старейшина волости Кастре Прийт Ломп.

Следующее обсуждение законопроекта назначено на ближайший четверг.

Соучредитель НКО "Особый мир", которое объединяет родителей детей с особыми потребностями, Юлия Степанова рассказала в интервью "Актуальной камере", чем может обернуться запланированная реформа на деле.

Редактор: Ирина Киреева

дети с особыми потребностямиреформа образования


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

кризис системы ID-карт
Удастся ли всем вовремя обновить сертификаты?

Департамент госинфосистемы о саге с ID-картами: э-государству ничто не угрожает

Проблема государственного значения - на этой неделе решением властей было приостановлено действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года. "Актуальная камера +" выясняла, под угрозой ли электронное государство.

ЭСТОНИЯ
с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Сергей Зверев

Сергей Зверев раскритиковал стилистов и прически Керсти Кальюлайд

Известный российский стилист Сергей Зверев неодобрительно отозвался о прическах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявив, что она достойна лучшего и признавшись в желании самому поработать над обликом главы Эстонского государства.

ЭКОНОМИКА
08:28

В сентябре число туристов в эстонских гостиницах выросло на 10%

03.11

Eesti Energia планирует запустить производство печного масла из старых шин

03.11

Проблемы с ID-картами застали врасплох бухгалтеров Эстонии

03.11

Lidl появится не только в Таллинне и Нарве, но и в Тарту

03.11

В октябре продажи новых легковых автомобилей в Эстонии выросли на 10,8% в годовом сравнении

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Николай Лощин выбрал все самое интересное

Рекомендации "АК+": куда пойти с 6 по 12 ноября

В воскресенье, 5 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:33

Суд снова приостановил продажу участка для парка ветрогенераторов в Тоотси

21:33

Тартуский университет отмечает 385 лет со дня своего основания

21:26

Парламентская комиссия о подорожании билетов: Elron можно освободить от платы за инфраструктуру

21:05

В числе кандидатов от центристов в вице-мэры Таллинна - Андрей Новиков и Вадим Белобровцев Обновлено

21:03

Депутаты Рийгикогу и эксперты обсудили реформу в системе образования для особых детей

20:51

Время поджимает: Эстонии надо готовиться к сокращению дотаций из ЕС Обновлено

20:48

США и Турция частично возобновят взаимную выдачу виз

20:38

Актуальная камера 06.11.2017 (20:00)

20:30

К вечеру понедельника свои ID-карты обновили 120 000 человек Обновлено

20:00

На ярмарке труда в Котле культуры будет предложено более 2000 рабочих мест

19:43

Госконтроль рекомендует заняться накоплением госрезервов

19:35

Индийский суд начал рассмотрение апелляции эстонских судовых охранников

18:57

Компания Apple предупредила об опасности выгорания дисплея iPhone X

18:57

Центристская партия поддержит кандидатуру Алексея Евграфова в вице-мэры Нарвы

Полезно знать

Топ читаемости
15:41

Главным тренером объединенных "Инфонета" и "Левадии" станет серб Александар Рогич Обновлено

14:28

У депутата Нарвского горсобрания Федора Овсянникова угнали автомобиль

13:11

Оценку за госэкзамен по математике снизили на 13 баллов: решение не по учебнику

16:47

В Ида-Вирумаа провели облаву на наркодилеров

12:34

Онкологическим больным Ида-Вирумаа больше не придется ездить на химиотерапию в Тарту

08:09

СМИ: в Эстонии появились новые наркотики

14:52

Новым вице-мэром Маарду стала бывший директор Эхтеской гимназии Анастасия Валужина

03.11

Больше всего из-за налоговой реформы потеряют работающие пенсионеры с высокой зарплатой

15:03

Пляж Перакюла после шторма не узнать: знаменитые поющие пески смыло в море

07:28

Убивший 26 человек в церкви в Техасе был уволен из армии из-за дисциплины Обновлено

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
19:43

Госконтроль рекомендует заняться накоплением госрезервов

15:07

Урмас Паэт: индийские политики не хотят касаться дела судовых охранников

13:18

В этом году при пожарах в Эстонии погибло более 30 человек

03.11

В Таллинне подвели итоги предвыборного периода в школах

03.11

С 2018 года система прожиточного пособия станет более гибкой

03.11

Марек Страндберг: "зеленым" придется нелегко в новой коалиции

03.11

В Таллинне подведут итоги предвыборного периода в школах

03.11

В Тарту обсудят мотивацию беженцев учить эстонский язык

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: