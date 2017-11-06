Новая система расчета подоходного налога коснется и пенсий

Вступающая в силу с нового года система расчета подоходного налога коснется не только заработной платы, но и пенсий. В декабре пенсионеры должны подать заявление в Департамент социального страхования, чтобы размер пенсии не уменьшился. Рус.ЕРР пишет, что сейчас налог не начисляется на первые 236 евро пенсии. С нового года эта сумма больше не будет учитываться, то есть пенсии будут облагаться налогом уже с первого евро. Это значит, что если пенсионер не подал заявление в Департамент социального страхования об учете не облагаемого налогом минимума, тогда размер его пенсии может уменьшиться. Все те, у кого сейчас не подписан договор будут оповещены об изменениях. С подробностями Дан Ротарь.