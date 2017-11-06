На ярмарке труда в Котле культуры будет предложено более 2000 рабочих мест

Во вторник, 7 ноября, в Таллиннском Котле культуры пройдет ярмарка труда и карьеры кассы по безработице, где будут представлены около 70 работодателей, а также 8 работодателей из других европейских стран.

Руководитель отделения кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Сийм Сарапуу сказал, что несмотря на то, что уровень безработицы в Таллинне и Харьюмаа низкий, на эту ярмарку ожидается рекордное число посетителей. "На семинаре об услугах кассы по безработице подробнее расскажут о возможностях кассы по поддержке в обучении и дополнительном обучении. Темы семинара по карьере могут заинтересовать и людей, чья деятельность связана с персоналом – в этот раз мы рассмотрим многие темы со стороны работодателя", – сказал Сарапуу.

Во время ярмарки пройдут различные семинары и мастерские, на которые можно будет зарегистрироваться на месте.

В малом зале Котла культуры пройдет семинар об услугах кассы по безработице, который поделен на три больших блока. В первом блоке семинара речь будет идти об оценке трудоспособности и услугах для людей с пониженной трудоспособностью – также можно будет послушать доклад врача-эксперта по оценке трудоспособности. Второй блок семинара посвящен мерам по предупреждению безработицы и OSKA. Услуги кассы по безработице «Работайте и учитесь» будут представлены как на эстонском, так и на русском языках. О том, что такое OSKA и для чего проводятся эти исследования, расскажет член правления квалификационного центра Kutsekoda Тийа Рандма. В третьем блоке семинара речь пойдет о начале предпринимательства. В программе – ознакомление с пособием кассы по безработице на начало предпринимательства, история успеха фирмы Skuup OÜ, которая предлагает полезную уличную еду. В заключение можно будет послушать выступление Налогово-таможенного департамента на актуальную для многих тему об учёте необлагаемого налогом дохода.

В залах ARS и Terrassisaal пройдут семинары, на которых расскажут о стрессе, мотивации, перегорании, саморекламе, услугах кассы по безработице, возможностях трудоустройства в Европе и о многом другом. Подробнее с темами семинаров можно ознакомиться здесь.

Двери ярмарки откроются в 11 часов утра, мероприятие продолжится до 17:00. Вход на ярмарку свободный для всех.