Суд снова приостановил продажу участка для парка ветрогенераторов в Тоотси

Таллиннский административный суд принял в производство несколько жалоб от предприятий, недовольных организацией аукциона по продаже земельного участка для строительства парка ветрогенераторов в волости Тоотси Пярнуского уезда. Жалобы объединены и им обеспечена первичная правовая защита, запрещающая отчуждение участка недвижимости.

Жалобы в суд подали Eleon AS, Raisner AS и Tootsi Tuulepark OÜ.

"Как можно говорить о честной конкуренции, если в открытую говорят, что Eesti Energia AS получит дотацию, а остальные - нет. Под прикрытием аукциона на самом деле происходит передача земельного участка в пользование Eesti Energia AS, при этом концерн, заполучив его, сможет рассчитывать на деньги, поступающие из кармана всех потребителей электричества на основании фиксированной ставки дотации", - сказал член правления Союза предприятий ветроэнергетики Яанус Техвер.

Напомним, что в сентябре прошлого концерн Eesti Energia объявил о проведении государственного тендера на проектирование и строительство в Пярнуском уезде парка ветрогенераторов стоимостью несколько сотен миллионов евро и мощностью порядка 150 мегаватт, т.е. около половины всей ветрогенерации в Эстонии. Строительство планировалось завершить в конце 2019 года.

В декабре правительство выделило концерну землю под строительство, но решение было опротестовано в суде предприятиями в сфере ветровой электрогенерации. В итоге 27 апреля правительство отменило свое декабрьское решение в пользу проведения аукциона на данный земельный участок.

В середине октября совет Центра управления государственным лесом (RMK) принял решение провести такой аукцион со стартовой ценой 12,3 млн евро. Аукцион должен был состояться 8 ноября.