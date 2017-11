Суд снова приостановил продажу участка для парка ветрогенераторов в Тоотси

"Как можно говорить о честной конкуренции, если в открытую говорят, что Eesti Energia AS получит дотацию, а остальные - нет. Под прикрытием аукциона на самом деле происходит передача земельного участка в пользование Eesti Energia AS, при этом концерн, заполучив его, сможет рассчитывать на деньги, поступающие из кармана всех потребителей электричества на основании фиксированной ставки дотации", - сказал член правления Союза предприятий ветроэнергетики Яанус Техвер.

Жалобы в суд подали Eleon AS, Raisner AS и Tootsi Tuulepark OÜ.

