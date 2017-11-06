Тартуский университет отмечает 385 лет со дня своего основания

Именно по его распоряжению в 1632 году была создана Academia Gustaviana, ставшая предшественницей старейшего эстонского вуза.

385 лет назад, выступая на открытии учебного заведения, канцлер Юхан Скютте сказал, что помимо знати и горожан в новом университете смогут учиться и крестьяне. В XVII веке это был беспрецедентный шаг. Сегодняшний университет не отстает и является передовым во многих отраслях.

"За последние пять лет мы поднялись на 200 мест в рейтинговой таблице. Я уверен, что мы будем подниматься и дальше. В этом году мы начнем строительство учебного здания "Дельта", в котором можно будет заниматься наукой о вычислительных машинах, роботикой, экономикой, управлением бизнеса и предпринимательством. Это должно стать очень крупным стратегическим шагом в развитии университета в течение следующего года", – отметил ректор Тартуского университета Волли Кальм.