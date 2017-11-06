США и Турция частично возобновят взаимную выдачу виз

Соответствующее заявление посольство США в Анкаре распространило в понедельник, 6 ноября, передает ТАСС.

Согласно документу, такой шаг был предпринят после того, как "правительство Турецкой Республики заверило, что местный персонал не будет задержан или арестован из-за выполнения своих официальных обязанностей". Более того, власти Турции пообещали "заранее уведомлять правительство США при намерении задержать или арестовать кого-либо из местного персонала в будущем".

В ответ турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что оно также начнет рассматривать визовые заявления граждан США на ограниченной основе, сообщил портал телеканала Al Jazeera.

Напряженность в отношениях Анкары и Вашингтона возникла из-за ареста 4 октября сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза по обвинению в нарушении конституции и попытке сместить правительство Турецкой Республики. Анкара полагает, что Топуз может быть связан с ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов") во главе с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого республика обвиняет в организации госпереворота 15 июля 2016 года.

После этого 8 октября США приостановили выдачу неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции, Анкара ответила тем же, прекратив выдавать визы американским гражданам.