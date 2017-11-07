Эстонский хореограф поставил "Лебединое озеро" в Миланском балете

В Милане состоялась премьера балета "Лебединое озеро" в постановке эстонского хореографа Теэта Каска. Спектакль предстал перед зрителем в необычном виде: вместо 33 лебедей на сцене было всего 10. Сделано это специально для маленькой труппы миланского балета, передает "Актуальная камера".

Два года назад эстонский хореограф Теэт Каск поставил "Анну Каренину" на подмостках Миланского театра (Baletto di Milano). Постановка пришлась публике по душе, и сейчас Каск вернулся в Милан, на этот раз с шедевром Петра Чайковского "Лебединое озеро".

В "Анне Карениной" хореограф смешал неоклассику и современный танец, а в "Лебедином озере" постановщик придерживается хореографии старых мастеров Петипа и Иванова. Дыхание современности чувствуется в минималистичном оформлении сцены. Но как поставить в маленьком театре самый известный в мире балет, используя вместо 33 лебедей всего 10 балерин?

"Я понимаю, что 33 лебедя – это не 10 лебедей. Мои лебеди не просто анималистические лебеди. Они, скорее, девушки, которые мечтают о любви", – пояснил постановщик и хореограф Теэт Каск.

По мнению художественного руководителя театра Baletto di Milano Карло Песта, работа была тяжелая, но успешная. "Я уверен, что она увенчается большим успехом. Из Милана постановка отправится в мировое турне".

Работа с итальянскими танцорами изумила хореографа с классическим русским образованием.

"Во время репетиций были моменты, которые для русской школы элементарны. Однако то, что для меня само собой разумеется, для итальянок – в новинку. Приходилось учить их с нуля, – рассказал Каск. – Например, я думал, что некоторые па-де-де пойдут быстро, на деле все шло очень медленно. А некоторые технические элементы, с которыми, как мне казалось, могут быть сложности, балерины освоили удивительно быстро, потому что их итальянская кровь бурлит, они хотят прыгать, скакать и делать пируеты".

Эмоциональная миланская публика встретила "Лебединое озеро" бурными аплодисментами. В дальнейшем Теэи Каск продолжит работу в Милане.