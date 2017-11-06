Актуальная камера 06.11.2017 (20:00)

Проблема государственного значения - на этой неделе решением властей было приостановлено действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года. "Актуальная камера +" выясняла, под угрозой ли электронное государство.
Тартуский университет отметил в понедельник день памяти своего основателя – шведского короля Густава Адольфа, передает "Актуальная камера".
Полиция в субботу эвакуировала на два часа здание Таллиннского аэропорта для проверки сообщения о подозрительном предмете в багаже одного из пассажиров, которым оказалась секс-игрушка.
Известный российский стилист Сергей Зверев неодобрительно отозвался о прическах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявив, что она достойна лучшего и признавшись в желании самому поработать над обликом главы Эстонского государства.
В воскресенье, 5 ноября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Два года прошедшего века: 1975 и 1976