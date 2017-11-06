Парламентская комиссия о подорожании билетов: Elron можно освободить от платы за инфраструктуру

Глава комиссии Рийгикогу по вопросам сельской жизни Айвар Кокк считает, что вместо запланированного железнодорожной компанией Elron повышения стоимости билетов, государство могло бы сделать пассажирские перевозки по железной дороге самоокупаемыми, передает "Актуальная камера".

Elron объясняет повышение стоимости билетов ростом числа пассажиров: ведь на линии Таллинн-Нарва появится экспресс, а между Тарту и Валга будет курсировать дополнительный поезд.

Причем билеты подорожают, как в пяти зонах вокруг Таллинна, так и по всей Эстонии.

По мнению Айвара Кокка, государство могло бы рассмотреть возможность отменить для Elron плату за инфраструктуру, которую государственный перевозчик платит другой госкомпании – Eesti Raudtee.

Мера позволила бы сделать пассажирские перевозки по железной дороге самоокупаемыми, а это отменило бы необходимость в госдотациях.