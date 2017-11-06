В чемпионате Эстонии по художественной гимнастике участвовали около 200 гимнасток

В чемпионате Эстонии по художественной гимнастике в групповых упражнениях приняло участие рекордное число гимнасток. Около 200 юных спортсменок представляли спортшколы из Таллинна, Нарвы, Силламяэ и Тарту, передает "Актуальная камера".

Среди юниоров убедительную победу одержала таллиннская спортшкола "Норд". Почти все гимнастки из этой команды входят в состав юниорской сборной Эстонии и тренируются под руководством Ирины Стадник и Натальи Бесчастной.

Этим чемпионатом завершился сезон в групповых упражнениях. Гимнастки продолжат подготовку к личным соревованиям, а также к главным стартам 2018 года – июньскому чемпионату Европы в Испании и сентябрьскому чемпионату мира в Болгарии.