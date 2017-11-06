Во вторник без осадков, +5..+8

Ночью будет немного облачно. На востоке Эстонии местами пройдет дождь. Во многих местах туман. Ветер западных направлений 1-7 м/с, на северном побережье северо-западный 5-9 м/с, порывами до 14 м/с. Температура воздуха – от -1 до +4, на побережье местами до +7 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Подует юго-западный и западный ветер 2-8 м/с, на северном побережье порывами до 13 м/с. Столбики термометров покажут от +5 до +8 градусов.