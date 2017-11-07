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Свободная партия выводит на митинг противников Rail Baltic ({{commentsTotal}})

Эстония
Акции протеста против Rail Baltic - явление для Эстонии регулярное.
Акции протеста против Rail Baltic - явление для Эстонии регулярное. Автор: ERR
Эстония

Во вторник, 7 ноября, перед стенами Рийгикогу на Тоомпеа пройдет митинг, организованный Свободной партией.

Как передают утренние новости ETV+, в ходе митинга протестующие потребуют открытого и честного процесса подготовки к строительству трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltic, а также опубликования всех связанных с ней документов.

По утверждению лидера Свободной партии Артура Тальвика, до сих пор этого не было сделано и делопроизводство было непрозрачным. Например, не был раскрыты отчеты анализа окупаемости проекта.

Проект Rail Baltic предусматривает строительство скоростной международной железной дороги от Таллинна до границы Литвы с Польшей. Ширина колеи составит 1435 мм (европейский стандарт), пассажирские поезда будут ходить со скоростью до 240 км/ч, а грузовые — до 120 км/ч.

По последним данным, ориентировочная стоимость трассы составит 5,8 млрд евро. Прогнозируемая стоимость работ по проекту, которые пройдут на территории Эстонии, составит около 1,3 млрд евро, включая самофинансирование в размере 250-300 млн евро.

Редактор: Сергей Михайлов

rail balticакция протеста


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