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Платить налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется с 2021 года ({{commentsTotal}})

Экономика
Галина Вернохаева, Дмитрий Куликов
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Жители Эстонии регулярно заказывают товары в интернете.
Жители Эстонии регулярно заказывают товары в интернете. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика

Систему налогообложения электронной торговли в ЕС ждут перемены. В числе прочего с 2021 года будет введена пошлина и на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение. 

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщили утренние новости ETV+, отметив, что цель нового налогового пакета – сделать фискальную систему ЕС более простой, уменьшить бюрократию, улучшить условия конкуренции предприятий и гарантировать справедливое поступление налогов. 

Таким образом с 2021 года товары, заказанные из третьих стран, будут облагаться налогом независимо от стоимости. Нынешнее освобождение от налога при покупке товара стоимостью до 22 евро будет упразднено.

"Начиная с 2021 года, пропадет освобождение от налога покупки стоимостью менее 22 евро. Сейчас ситуация обстоит таким образом, что если приходит посылка из третьих стран стоимостью до 22 евро, то она не попадает под налогообложение. А с 1 января 2021 года придется платить налог. У этого решения есть очень серьезная причина. Сейчас на европейском рынке неравная ситуация. Если сравнивать, например, китайских производителей наушников и европейских, то китайские не платят налог в Европе, а европейские платят в Китае. А данное предложение уровняет условия конкуренции", - объяснил корреспонденту службы новостей "Радио 4" глава отдела таможенной и акцизной политики Министерства финансов Марек Уускюла.

В случае сделок в рамках трансграничной интернет-торговли с продавца или поставщика услуги будет взиматься НСО, который установлен в стране покупателя. Однако если ежегодный оборот компании не превышает 10 000 евро в год, то к сделке будет применяться домашняя ставка налога с оборота.

Многие элементы новой системы направлены на поддержку малых и начинающих компаний.

Редактор: Сергей Михайлов

налогиинтернет-торговля


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