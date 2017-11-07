Трамп продлил действие антииранских санкций

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил на один год срок действия односторонних американских санкций в отношении Ирана.

Об этом говорится в письменном уведомлении, направленном в понедельник от имени главы государства руководству Конгресса США, передает во вторник, 7 ноября, ТАСС.

"Наши отношения с Ираном пока не нормализовались, а процесс выполнения [двусторонних] соглашений с Ираном от 19 января 1981 года все еще продолжается", - отмечается в документе.

По этой причине Трамп принял решение продлить "на один год режим чрезвычайного положения, объявленный исполнительным указом 12170 по отношению к Ирану".

Речь идет о так называемых алжирских договоренностях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года находившихся в Тегеране в качестве заложников после исламской революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства двух стран во внутренние дела друг друга.