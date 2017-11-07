Инфляция в Эстонии ускорилась до 3,8% за счет удорожания продуктов

Индекс потребительских цен в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 0,2%, а по сравнению с октябрем прошлого года увеличился на 3,8%, свидетельствуют данные Департамента статистики. Больше всего на росте цен сказалось подорожание продуктов питания.

Как сообщила во вторник, 7 ноября, пресс-служба ведомства, по сравнению с сентябрем прошлого года товары стали дороже на 4,8%, а услуги - на 2%.

Административно регулируемые цены на товары и услуги по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 6,6%, а нерегулируемые цены - на 3%.

Ведомство отмечает, что самое заметное влияние на индекс потребительских цен по сравнению с данными годичной давности в октябре оказало подорожание продуктов питания и безалкогольных напитков - примерно на 7,9%, что дало около половины общего роста инфляции. А наиболее заметно из пищевых продуктов подорожали масло (на 59%), картофель (33%) и свежие овощи (24%).

Весомую роль сыграл и рост цен на алкогольные напитки в размере 14,8%. При этом наиболее заметно - на 26% - в октябре подорожало пиво.

Существенное влияние на индекс потребительских цен оказало и удорожание моторного топлива. Так в октябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года бензин подорожал на 7,5%, а дизельное топливо - на 9%.

В октябре по сравнению с сентябрем на индекс потребительских цен наиболее заметное влияние оказало снижением стоимости электричества для рядовых потребителей в размере 3,5%.