Работники Раквереского мясокомбината вновь готовы бастовать

Работники Раквереского мясокомбината так и не приступили к обсуждению с руководством предприятия возможное повышение заработных плат. Персонал скотобойни вновь заговорил о возможности проведения забастовки.

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht, отметив, что накануне между руководством владеющим Раквереским мясокомбинатом предприятием HKScan и членами профсоюза завода состоялась встреча, но вопрос о зарплатах на ней даже не обсуждался.

"Руководство рассказало, как оно в течение года планирует соблюдать законы, но ни одного предложения по зарплатам для разрешения проблемы так и не поступило", - рассказал председатель центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, по словам которого, руководство HKScan пригласило на встречу и адвоката из фирмы Sorainen.

"Конечно, положительно, что работодатель намерен соблюдать закон, но это не решает проблему. Это была пустая встреча", - добавил Петерсон.

По его словам, работники надеялись, что со стороны руководства поступят предложения относительно роста зарплат, но это не произошло - в итоге персонал вновь готов бастовать.

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере, сказала, что переговоры с представителями персонала скотобойни продолжаются.

"Процесс переговоров предусматривает, что обе стороны представляют свои взгляды, которые не сразу могут совпадать. Мы работаем над тем, чтобы найти решение, которое удовлетворит обе стороны", - добавила Мере.

Напомним, в середине октября около половины работников скотобойни Раквереского мясокомбината не вышли на работу, требуя повысить себе зарплату. Предприятие не стало выполнять это требование и уволило троих бастовавших. Спустя два дня остальные бастующие вышли на работу. Они обратились к госпримирителю, создали профсоюз и вступили в переговоры с дирекцией.