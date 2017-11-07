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Работники Раквереского мясокомбината вновь готовы бастовать ({{commentsTotal}})

Эстония
Рабочие завода готовы к новой забастовке.
Рабочие завода готовы к новой забастовке. Автор: Postimees/Scanpix
Эстония

Работники Раквереского мясокомбината так и не приступили к обсуждению с руководством предприятия возможное повышение заработных плат. Персонал скотобойни вновь заговорил о возможности проведения забастовки.

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил портал новостей вещания ERR.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht, отметив, что накануне между руководством владеющим Раквереским мясокомбинатом предприятием HKScan и членами профсоюза завода состоялась встреча, но вопрос о зарплатах на ней даже не обсуждался.

"Руководство рассказало, как оно в течение года планирует соблюдать законы, но ни одного предложения по зарплатам для разрешения проблемы так и не поступило", - рассказал  председатель центрального союза профсоюзов Пеэпа Петерсона, по словам которого, руководство HKScan пригласило на встречу и адвоката из фирмы Sorainen.

"Конечно, положительно, что работодатель намерен соблюдать закон, но это не решает проблему. Это была пустая встреча", - добавил Петерсон.

По его словам, работники надеялись, что со стороны руководства поступят предложения относительно роста зарплат, но это не произошло - в итоге персонал вновь готов бастовать.

Председатель правления HKScan Estonia Анне Мере, сказала, что переговоры с представителями персонала скотобойни продолжаются.

"Процесс переговоров предусматривает, что обе стороны представляют свои взгляды, которые не сразу могут совпадать. Мы работаем над тем, чтобы найти решение, которое удовлетворит обе стороны", - добавила Мере.

Напомним, в середине октября около половины работников скотобойни Раквереского мясокомбината не вышли на работу, требуя повысить себе зарплату. Предприятие не стало выполнять это требование и уволило троих бастовавших. Спустя два дня остальные бастующие вышли на работу. Они обратились к госпримирителю, создали профсоюз и вступили в переговоры с дирекцией.

Редактор: Сергей Михайлов

hkscanраквереский мясокомбинат забастовка hkscan


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