Нарушившие гостайну бывшие сотрудники КаПо лишены полицейских наград

Нарушившие закон о государственной тайне бывшие сотрудники Полиции безопасности (КаПо) Александр Гончаров и Юрий Фигловский лишены "Крестов за заслуги" перед полицией.

Приказы о лишении Гончаровского и Фигловского наград накануне подписал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Фигловский получил полицейский "Крест за заслуги" третьей степени в 2002 году, Александр Гончаров - тремя годами ранее.

Весной этого года, как писал rus.err.ee, Фигловский был лишен еще одной государственной награды - Ордена Креста V степени, к которому в 2006 году его представил президент Арнольд Рюйтель.

В октябре прошлого года Фигловский был задержан по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне. Позднее его обвинили в том, что он хранил у себя дома документы под грифом "секретно", создав тем самым возможность для доступа к ним посторонних лиц.

Харьюский уездный суд признал мужчину виновным в нарушении Закона о гостайне и приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы, из которых за решеткой он провел шесть месяцев, а оставшуюся часть срока отбывает условно.

Летом прошлого года, как писал rus.err.ee, схожий приговор был вынесен и в отношение другого экс-сотрудника КаПо Александра Гончарова.

Полиция безопасности задержала Гончарова, вышедшего на пенсию в 2011 году, 6 января 2016 года, два дня спустя после задержания суд дал санкцию на его арест. На досудебном следствии Гончаров признал свою вину. Харьюский уездный суд в рамках согласительного производства приговорил мужчину к лишению свободы на два года и четыре месяца, из которых за решеткой он провел шесть месяцев, остальной срок условен.

Решение суда не было обжаловано в течение 15 дней.

Александр Гончаров работал в КаПо на разных должностях с 1994 по 2011 год. Согласно приговору суда, в сентябре 2011 года он вынес из Департамента полиции безопасности документы, содержащие государственную тайну и носители данных, которые были в сфере его деятельности. Мужчина хранил эти материалы в своей квартире в Таллинне, чем создал возможность незаконного доступа к гостайне для посторонних лиц.