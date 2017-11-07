В центре Стокгольма загорелся многоквартирный дом ({{commentsTotal}})
В Стокгольме на площади Стуреплан утром во вторник в многоквартирном доме начался пожар, дым от которого окутал центр столицы Швеции.
По сообщению местных СМИ, из горящего здания эвакуировали шестерых жильцов, двоих из которых госпитализировали. Информации о погибших нет, передает ERR Uudised со ссылкой на Yle.
По словам спасателей, вероятность распространения пламени на другие здания очень высока, поэтому на месте работает семь бригад спасателей.
Сообщение о пожаре поступило в 6 утра по эстонскому времени. По словам корреспондента газеты Helsingin Sanomat, языки пламени в здании были видны еще в 8:30, в районе было много дыма. Издание Aftonbladet сообщило, что в 9 часов пожар не удалось взять под контроль.
Есть опасность, что здание может частично обрушиться. Работы по тушению осложняет то, что в здании взорвался газовый баллон.
Прямое включение издания Expressen:
Утренние шведские теленовости:
Редактор: Ирина Киреева