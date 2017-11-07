Новые сертификаты проблемных ID-карт можно загрузить до конца марта 2018 года ({{commentsTotal}})
Начиная с 25 октября, когда появилось программное обеспечение для обновления проблемных ID-карт, и до утра понедельника, было обновлено 106 000 удостоверений личности. Департамент полиции и погранохраны отмечает, что у тех, кто не использует свои ID-карты для работы, и кому не требуется срочное обновление, будет возможность загрузить новые сертификаты еще в течение почти пяти месяцев — до конца марта 2018 года.
Департамент также в очередной раз обращает внимание жителей Эстонии на то, что в качестве удостоверяющего личность документа все карты будут действительны до конца указанного на них срока. С подробностями - главный специалист отдела Идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны Мерлин Мянгель: