Новые сертификаты проблемных ID-карт можно загрузить до конца марта 2018 года

Начиная с 25 октября, когда появилось программное обеспечение для обновления проблемных ID-карт, и до утра понедельника, было обновлено 106 000 удостоверений личности. Департамент полиции и погранохраны отмечает, что у тех, кто не использует свои ID-карты для работы, и кому не требуется срочное обновление, будет возможность загрузить новые сертификаты еще в течение почти пяти месяцев — до конца марта 2018 года.