Во вторник днем солнечно, без осадков, +5...+8

В Милане состоялась премьера балета "Лебединое озеро" в постановке эстонского хореографа Теэта Каска. Спектакль предстал перед зрителем в необычном виде: вместо 33 лебедей на сцене было всего 10. Сделано это специально для маленькой труппы миланского балета, передает "Актуальная камера".