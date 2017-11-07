Во вторник днем солнечно, без осадков, +5...+8

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Синоптик Валентина Юдакова
Синоптик Валентина Юдакова
Проблема государственного значения - на этой неделе решением властей было приостановлено действие сертификатов ID-карт, выданных после октября 2014 года. "Актуальная камера +" выясняла, под угрозой ли электронное государство.
10 ноября в здании Национальной библиотеки в театральном зале VAT Театра состоится юбилейный авторский концерт Тимура Иликаева в компании Славы Могилевцева и Александра Пелевина.
Активисты развития Причудья собираются открыть 100 ресторанов вдоль побережья Чудского озера к столетию Эстонской Республики.
Известный российский стилист Сергей Зверев неодобрительно отозвался о прическах президента Эстонии Керсти Кальюлайд, заявив, что она достойна лучшего и признавшись в желании самому поработать над обликом главы Эстонского государства.
В Милане состоялась премьера балета "Лебединое озеро" в постановке эстонского хореографа Теэта Каска. Спектакль предстал перед зрителем в необычном виде: вместо 33 лебедей на сцене было всего 10. Сделано это специально для маленькой труппы миланского балета, передает "Актуальная камера".
Два года прошедшего века: 1975 и 1976