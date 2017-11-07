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На этой неделе в программе EV100: от юбилея кавалерии до хорового марафона ({{commentsTotal}})

EV100
В Нарвском замке пройдет специальный концерт ЭР100
В Нарвском замке пройдет специальный концерт ЭР100 "Путь радости". Автор: ERR
EV100

В рамках празднования 100-летия Эстонской Республики в Эстонии проходит масса культурных событий. Представляем подборку мероприятий, которые можно будет посетить уже на этой неделе.

Среда, 8 ноября

В 19 часов в концертном зале "Эстония" в честь 25-й годовщины восстановления австрийско-эстонских дипломатических отношений пройдет концерт "Музыка из Вены". На концерте выступит концертмейстер Венского филармонического оркестра Райнер Хонек с Таллиннским камерным хором. Читайте подробнее здесь.

Суббота, 11 ноября

В 12 часов в тартуской церкви Святого Иоанна начнется марафон южно-эстонской хоровой музыки. Выступать будут разные женские, мужские и смешанные хоры южной Эстонии. Познакомьтесь с программой здесь.

В 13 часов в книжном магазине Rahva Raamat торгового центра "Виру" пройдет презентация книги "Борис Таар – лейтенант эстонской кавалерии". Книга посвящена столетию Эстонской Республики и столетию эстонской кавалерии, которое отмечается 11.11.2017. Читайте подробнее здесь.

В 19 часов в центре "Сакала" пройдет спектакль "Склоните флаги". Постановка рассказывает о столетней истории создания Сакалаской дружины Кайтселийт. Мероприятие является подарком ON Teater и Сакалаской дружины к столетию Эстонской Республики. Читайте подробнее здесь.

В 20 часов в Нарвском замке пройдет специальный концерт ЭР100 "Путь радости". На концерте под управлением Рауна Юурикаса будут исполняться композиции эстонских композиторов всех времен, наполненные энергией радости и тепла, которые отображают солнечную сторону местной музыкальной культуры. На сцене выступят Лийзи Койксон, Раун Юурикас, Андре Маакер, Пеэду Касс и Мартин Петерманн. Концерт является подарком IdeeJazz к столетию Эстонской Республики. Читайте подробнее здесь

В 21:30 в джазовом клубе Берлина Kunstfabrik Schlot выступит квартет Кирке Карьи. Читайте подробнее здесь.

Начинается общая кампания "А я".  "А я" – это общая кампания по формированию ценностных принципов, необходимость в которой была вызвана желанием подарить грядущим поколениям более здоровую и безопасную жизненную среду. Читайте подробнее здесь.

Подарки недели

Вязальное предприятие Woolish подарит на сотый день рождения Эстонской Республике плед Pääsu, тем самым компания поддержит мероприятие "Молодежь, твори, неси искусство в Городскую библиотеку Вильянди". Читайте подробнее здесь.
 
Екатерина Королько подарит на столетие Эстонской Республике запись стихотворений, зачитанных с учениками Нарвской Ваналиннаской государственной школы. Читайте подробнее здесь

Тартуский детский сад Lotte подарит на сотый день рождения Эстонской Республике 100 метров светоотражающего забора. Читайте об этой идее подробнее здесь.

Редактор: Дина Малова



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