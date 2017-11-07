Футболист Сандер Пури остается в Ирландии

Эстонский полузащитник Сандер Пури продлил контракт с клубом "Уотерфорд", вместе с которым в этом сезоне он стал победителем первой лиги Ирландии.

Об этом во вторник, 7 ноября, сообщил портал Socernet.ee со ссылкой на официальный сайт "Уотерфорда".

"В этом году у меня была травма, и я не мог помочь клубу в том объеме, в котором мне бы хотелось. Но я надеюсь, что в следующем сезоне смогу увеличить свой вклад", - сказал Пури.

В следующем сезоне "Уотефорд" будет выступать в высшей лиге Ирландии.