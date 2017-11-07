Эстонский банк Coop Pank открыл мобильный банк

Вышедший на рынок в начале октября отечественный Coop Pank открыл для клиентов новый мобильный банк.

При помощи мобильного банка Coop Pank клиенты могут осуществлять все повседневные банковские операции: получать обзор остатка на счету, выполнять платежи, управлять э-счетами и банковскими карточками, а также парой щелчков предоставлять другим номер своего банковского счета.

"Мобильный банк отличается простым, свежим и современным дизайном, который подчеркивает то, что банк эстонский и принадлежит концерну Coop Eesti. Мы продолжим развивать мобильное приложение, исходя из отзывов клиентов. Уже в ближайшее время мобильный банк получит новые возможности, например, бонусные пункты Coop и быстрый просмотр остатка на счету без авторизации в банке", – пояснила руководитель э-каналов Coop Pank Хелена Кокк.

В настоящее время в мобильном банке Coop Pank можно авторизоваться с помощью Mobiil-ID. В первой половине следующего года будет добавлена поддержка Smart-ID. Мобильным банком можно пользоваться с устройств под управлением операционных систем Android и Apple iOS. Приложение уже сейчас можно загрузить в App Store и Google Play Store.

Разработка дизайна и технического решения мобильного банка велась в сотрудничестве с Mooncascade – ведущим в Эстонии разработчиком программного обеспечения, также занимающимся развитием продукции.

Coop Pank – основанный на эстонском капитале универсальный банк, собственником которого является единственная в Эстонии кооперативная сеть розничной торговли Coop Eesti. Вместе со своими дочерними предприятиями Coop Pank обеспечивает работой около 200 человек – в главном офисе и в 14 расположенных по всей Эстонии отделениях.

Состоящая из 19 кооперативов сеть Coop Eesti насчитывает около 350 магазинов, находится в собственности почти 80 000 частных лиц и обладает примерно 600 000 постоянных клиентов.