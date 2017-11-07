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В пятницу состоится юбилейный авторский концерт Тимура Иликаева ({{commentsTotal}})

Эстония
С песнями Виктора Цоя в Пайде выступят Тимур Иликаев и его
С песнями Виктора Цоя в Пайде выступят Тимур Иликаев и его "Партизаны" Автор: Фото: ERR
Эстония

10 ноября в здании Национальной библиотеки в театральном зале VAT Театра состоится юбилейный авторский концерт Тимура Иликаева в компании Славы Могилевцева и Александра Пелевина.

Первый сольный концерт Аликаева состоялся осенью 1997 года.

"С тех пор прошло ровно 20 лет. Я решил напомнить зрителю (и себе), что мой репертуар состоит не только из произведений Высоцкого и Цоя, Окуджавы и Вертинского, но что также в багаже имеется немало песен и собственного сочинения", - отметил Иликаев, добавив, что последний авторский концерт он играл 8 лет назад.

Концерт Тимура Иликаева в компании музыкантов Славы Могилевцева и Александра Пелевина состоится 10 ноября в 19:00 в здании Национальной библиотеки (Тынисмяги 2) в театральном зале VAT Театра.

Подробнее о концерте можно прочитать здесь.

Редактор: Дина Малова

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