Запланированный на этот сезон гриппа объем вакцин уже распродан

Производители вакцин от гриппа ввезли в Эстонию 63 000 доз вакцин, запланированных на этот сезон гриппа. Это на четверть больше, чем в прошлом сезоне. Между тем, по данным Департамента лекарственных средств, этот объем уже распродан.

Старший инспектор бюро лицензирования и инспекции Департамента лекарственных средств Клара Саар сказала порталу ERR Uudised, что поставку вакцин планирует производитель лекарственного средства, исходя и прогноза, сделанного на основании ранее проданных объемов.

Насколько известно Департаменту лекарственных средств, производители вакцин от гриппа планировали к этому сезону ввести в Эстонию 63 000 доз. Это количество на 25% или на 15 000 превышает прошлогодний объем, но к настоящему моменту все вакцины от гриппа в Эстонии распроданы.

"Фирмы, имеющие разрешение на продажу, ищут дополнительные вакцины от гриппа, но поскольку в разгар сезона гриппа производство вакцин невозможно из-за длительного времени производства, представители производителей лекарственных средств могут привезти в Эстонию дополнительные дозы вакцины только по договоренности с другими странами из их запасов", – пояснила Саар.

Она добавила, что по этой причине поставки не могут быть стабильными и могут возникнуть сбои. Фирмы, имеющие разрешение на продажу, сообщили Департаменту лекарственных средств о возможности ввезти в Эстонию в ближайшее время некоторое количество вакцин, более чем 15 000 доз.

Руководитель отдела по связям с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури отметила, что в текущем году уже третий год подряд вакцина заканчивается до начала серьезного сезона гриппа.

"Если уже сейчас в аптеках нет вакцины, это вызывает тревогу, так как есть много таких людей, которые только думают пройти вакцинацию", – сказала она.

По словам Салури, статистика департамента показывает рост интереса к вакцинации от гриппа. Это означает, что работа по информированию принесла плоды.

Как правило, вирус гриппа начинает циркулировать в Эстонии в январе-феврале, хотя в прошлом году он начал распространяться в конце ноября.

В этом сезоне доступны два типа вакцины: одна защищает от трех штаммов гриппа и ее можно делать начиная с шести лет. Вторая вакцина защищает от четырех разновидностей гриппа, она дороже и подходит детям с трех лет.