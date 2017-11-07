Завезенные на этот сезон гриппа в Эстонию вакцины уже распроданы

Производители вакцин от гриппа ввезли в Эстонию 63 000 доз вакцин, запланированных на этот сезон гриппа. Это на четверть больше, чем в прошлом сезоне. Между тем, по данным Департамента лекарственных средств, этот объем уже распродан.

Старший инспектор бюро лицензирования и инспекции Департамента лекарственных средств Клара Саар сказала порталу ERR Uudised, что поставку вакцин планирует производитель лекарственного средства, исходя из прогноза, сделанного на основании ранее проданных объемов.

Насколько известно Департаменту лекарственных средств, производители вакцин от гриппа планировали к этому сезону ввезти в Эстонию 63 000 доз. Это количество на 25% или на 15 000 превышает прошлогодний объем, но к настоящему моменту все вакцины от гриппа в Эстонии распроданы.

"Фирмы, имеющие разрешение на продажу, ищут дополнительные вакцины от гриппа, но поскольку в разгар сезона производство вакцин невозможно из-за длительного времени производства, представители производителей лекарственных средств могут привезти в Эстонию дополнительные дозы вакцины только по договоренности с другими странами из их запасов", – пояснила Саар.

Она добавила, что по этой причине поставки не могут быть стабильными и могут возникнуть сбои. Фирмы, имеющие разрешение на продажу, сообщили Департаменту лекарственных средств о возможности ввезти в Эстонию в ближайшее время некоторое количество вакцин, чуть более 15 000 доз.

Руководитель отдела по связям с общественностью Департамента здоровья Ирис Салури отметила, что в текущем году уже третий год подряд вакцина заканчивается до начала серьезного сезона гриппа.

"Если уже сейчас в аптеках нет вакцины, это вызывает тревогу, так как есть много людей, которые еще только думают пройти вакцинацию", – сказала она.

По словам Салури, статистика департамента показывает рост интереса к вакцинации от гриппа. Это означает, что работа по информированию принесла плоды.

Как правило, вирус гриппа начинает циркулировать в Эстонии в январе-феврале, хотя в прошлом году он начал распространяться в конце ноября.

В этом сезоне доступны два типа вакцины: одна защищает от трех штаммов гриппа и ее можно делать начиная с шести лет. Вторая вакцина защищает от четырех разновидностей гриппа, она дороже и подходит детям с трех лет.