ФОТО: после реконструкции в ТЦ Kristiine появятся боулинг и кинозал

В торговом центре Kristiine в Таллинне в этом месяце начались работы по реновации, после которых изменятся внешний и внутренний вид торгового центра.

Обновление пройдет в несколько этапов и займет два года, но центр в это время будет открыт.

Работы начались в ноябре с зала, находящегося со стороны парковки. К весне будет готов центр развлечений и спортивный бар с дорожками для боулинга и кинозалом.

Работы по реновации центра проводит фирма Oma Ehitaja.

Торговый центр Kristiine открыли в 1999 году, в 2010 году его расширили на 12 000 квадратных метров. В 2011 году центр купила компания Citycon у Pro Kapital за 105 млн евро.

В последний раз его обновляли в 2013 году. Сейчас в нем 43 700 квадратных метров торговых площадей.