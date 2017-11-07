В Эстонии месяц назад вступил в силу запрет на курение в тюрьмах. В данный момент Министерству юстиции известно, что несколько заключенных оспорили это решение и одному из них разрешили курить.

Вице-канцлер Министерства юстиции, отвечающий за пенитенциарные учреждения, Прийт Кама сказал службе новостей "Радио 4", что в суд обратились из тюрем в разных регионах Эстонии. "По этим жалобам приняты различные решения. В некоторых случаях потребовалось применение первичной правовой защиты, которая позволяет заключенному курить. По нескольким прошениям было отказано. В одном случае, о котором мне известно на данный момент, заключенному разрешили выкуривать по три сигареты в день, как и было предусмотрено прежним порядком", – сказал Прийт Кама.

По его словам, Министерству юстиции пока неизвестно обо всех жалобах, которые поступили в суд, но конкретных судебных решений было два.

Введение полного запрета на курение в тюрьмах вызвало шквал критики. Присяжный адвокат Леон Гликман вслед за канцлером юстиции Юлле Мадизе заявил в понедельник, что введенный в тюрьмах Эстонии месяц назад полный запрет на курение противоречит конституции страны.

"Канцлер юстиции пока окончательно не определился в вопросе соответствия введенного в тюрьмах запрета на курение конституции ЭР. В ходе состоявшихся ранее обсуждений канцелярия омбудсмена действительно указывала на то, что этот шаг может противоречить основному закону. Однако конкретного решения на этот счет принято не было. Понятно, что окончательную оценку должен дать Госсуд. И можно предположить, что поскольку уже поступило несколько жалоб, то рано или поздно это произойдет", – сказал вице-канцлер Министерства юстиции, добавив, что в ведомстве считают, что эти изменения находятся в полном соответствии с конституцией.