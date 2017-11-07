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Заключенные обжаловали запрет на курение ({{commentsTotal}})

Новости "Радио 4"
Новости "Радио 4"

Присяжный адвокат Леон Гликман вслед за канцлером юстиции Юлле Мадизе заявил в понедельник, что введенный в тюрмах Эстонии месяц назад полный запрет на курение противоречит Конституции страны. Сегодня стало известно, что несколько заключенных оспорили это решение и одному из них разрешили курить. Служба новостей "Радио 4" обратилась за комментарием к вице-канцлеру Министерства юстиции, отвечающему за пенитенциарные учреждения, Прийту Кама:



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