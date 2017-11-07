Сегодня в Котле культуры проходит ярмарка труда

Сегодня в таллиннском Котле культуры проходит ярмарка труда Кассы по безработице, на которой представлены около 70 работодателей из Эстонии, а также восемь работодателей из других европейских стран.

Всего на ярмарке труда будет предложено более 2000 рабочих мест. Наибольшая часть рабочих мест предлагается в секторе обслуживания, стало больше рабочих мест и в сфере производства. Например, ищут сварщиков, таксистов, работников слада, предлагается работа и специалистам, в том числе, в сфере IT-технологий. По словам руководителя отделения кассы по безработице в Таллинне и Харьюмаа Сийма Сарапуу, на ярмарку ожидаются как безработные, так и работающие люди, а также те, кто считает, что не найдет работу из-за незнания эстонского языка. Ярмарка труда будет открыта до 17:00. Вход на ярмарку свободный для всех. Комментирует Сийм Сарапуу.