Задачи вице-мэров Таллинна обозначены: Белобровцев заменит Кылварта, Новиков - Ааса

Утвержденные Таллиннским советом Центристской партии кандидаты в вице-мэры собрались во вторник на пресс-конференции, чтобы рассказать о планах горуправы. Кандидат в мэры Таллинна Таави Аас представил всех кандидатов и их сферы ответственности.

По словам кандидата в мэры Таллинна от Центристской партии Таави Ааса, он рад, что кандидаты в новый состав горуправы утверждены и что наряду с центристской командой также будет назначен вице-мэр из числа "зеленых", Зюлейха Измайлова. "В управлении городом будут также представлены взгляды извне", – сказал Аас и назвал недавно вышедшего из IRL Айвара Рийсалу.

В ведомстве Эхи Вырк останется городское имущество, работа в этой сфере будет реорганизована. Эха Вырк будет отвечать за всю строительную сферу в столице.

Андрей Новиков будет отвечать за городское планирование, за которое раньше отвечал сам Таави Аас. Айвар Рийсало будет отвечать за предпринимательство и инновации. Тынис Мёльдер – за работу Департамента социальных дел и здравоохранения.

Вадим Белобровцев сменит на посту Михаила Кылварта и будет отвечать за сферу образования, культуры и спорта.

В ведомстве Калле Кландорфа будут коммунальные вопросы, Департамент транспорта и городская полиция.

Зюлейха Измайлова будет отвечать за Департамент окружающей среды и вовлечение. "Вовлечение означает, что нам предстоит многое сделать для того, чтобы горожане были знакомы с проектами и вовлечены в них, кроме того, у города много ИТ-решений, которые уже работают, но о которых многие пока не осведомлены", – сказал Аас.