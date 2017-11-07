Футбольный матч Финляндия - Эстония рассудят норвежцы

Товарищеский матч между сборными Финляндии и Эстонии по футболу, который в четверг пройдет в Хельсинки, рассудит норвежская бригада арбитров.

Главным арбитром назначен 31-летний Ола Хоббер Нильсен. Помогать ему будут Джон-Майкл Кнутсен и Гейр Оскар Исаксен. Четвертый судья - Кай Эрик Стен.

Нильсен стал арбитром ФИФА в 2015 году. В этом году он получил назначение на финал Кубка Норвегии, который состоится 3 декабря.

Матч Финляндия - Эстония пройдет в четверг, 9 ноября.