На лодке мигрантов в Средиземном море нашли тела 26 девочек-подростков

Итальянские власти начали расследование обстоятельств смерти 26 девочек-подростков из Нигерии, тела которых нашли на лодке с мигрантами в Средиземном море. Погибшим было от 14 до 18 лет. Предполагается, что они могли подвергнуться сексуальному насилию.

Тела девочек сняли с полузатопленной резиновой лодки, на которой находились десятки мигрантов из Африки. Их подняли на борт итальянского военного корабля, передает meduza.io.

Как сообщает BBC News, всего в ходе операции были спасены 375 человек. Их доставили в порт Салерно. Большинство спасенных мигрантов – выходцы из Нигерии, Сенегала, Ганы, Судана и Гамбии.

По данным Международной организации по миграции, с начала 2017 года более 150 000 мигрантов прибыли на лодках в Европу из Северной Африки. Три четверти из них выбирают маршрут в Италию, остальные отправляются в Грецию, Испанию и на Кипр. Во время таких плаваний с начала года погибли почти 3000 человек.