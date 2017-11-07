Пять практических советов, как избавиться от смарт-зависимости

В нашем э-обществе сейчас не принято говорить о проблемах, вызванных смарт-устройствами, но суть проста — слишком много хорошего это плохо. Слишком много витаминов вызывает в организме обратную реакцию, слишком много солнца плохо влияет на кожу, слишком много клубники — проблема для желудка. Точно также и со смарт-устройствами: они облегчают жизнь, быстро доносят до нас информацию, однако при это страдает наш интеллект.

В чем проблема, спрашивает Яан Ару на страничке выпускников Тартуского университета, и сам же дает ответ, который заставляет задуматься.

Нашему мозгу нравятся новинки. Для мозга новшество — это сигнал к обучению. А встреча с явлениями, которые невозможно предугадать заставляет мозг обновить багаж знаний, пишет портал novaator.err.ee.

При встрече с новым в голове возникает приятная реакция, которая приводит к обучению.

Если в весеннем лесу, на важном собрании или во время ужина вы чувствуете потребность заглянуть в телефон, то вы смарт-зависимы

Смартфоны постоянно предлагают что-то новое — каждое движение пальцем приносит что-то новое, поэтому смарт-устройства и доставляют много удовольствия. Однако вместе с удовольствием возникает и угроза стать зависимым. А как следствие любой зависимости (героин, азартные игры, смарт-устройства), объект зависимости начинает контролировать наше внимание. Если в весеннем лесу, на важном собрании или во время ужина вы чувствуете потребность заглянуть в телефон, то вы смарт-зависимы.

И я был смарт-зависимым

В какой-то момент я понял, что я больше не могу хорошо думать, углубляться в какие-то вещи, а внимание снова и снова приковывалось к телефону. Не звучит слишком страшно? Можно даже спросить, а чего плохого в том, что нельзя сосредоточиться.

К сожалению, внимание - скоростное шоссе мозга для обучения и обработки информации, все остальные пути - гравийные дороги. Мозг работает максимально эффективно только при наличии внимания.

Например, несколько экспериментов на симуляторе автомобиля показали, что водители, читающие и отправляющие сообщения за рулем машины, чаще других попадают в аварию. Верите результатам или хотите проверить их достоверность на себе?

Когда учитель во время урока рассказывает скучную тему по математике, то кажется, что пара кликов в телефоне не навредят. Неправда!

Исследования показывают, что при пониженном внимании, усваивается в разы меньше информации. Знания не пристают просто так. Если ребенок не углублен в урок, то нет никакого смысла на нем сидеть. То же касается и рабочего места: если вы читаете или составляете документ, а все мысли устремляются на происходящее в соцсетях, то эффективность работы резко падает.

Смарт-устройтсва контролируют наше внимание, а соответственно и наше время и будущее

Смарт-устройтсва контролируют наше внимание, а соответственно и наше время и будущее. Но это еще не самое страшное. Мозг детей, в отличие от взрослых, более пластичен и восприимчив как к хорошей так и к плохой информации, которая поступает из смарт-устройств.

Если ребенок рано начал пользоваться смарт-устройствами, то он становится умелым пользователем, но при этом возникают пробелы там, где дети обычно весьма успешны — в понимании людей и в развитии языка. Оба аспекта требуют постоянного общения и непосредственного контакта с людьми.

Таким образом, если даете ребенку вечером телефон, чтобы в это время тоже пользоваться смартфоном, то вы портите свой мозг и меняете траекторию развития мозга ребенка на всю его оставшуюся жизнь.

Ни от одной зависимости невозможно избавиться за ночь, но предлагаю несколько простых правил для всех смарт-зависимых:

- В школе и на работе держите телефон в сумке, отключите звуковые уведомления — сосредоточьтесь в течение 25 минут исключительно на работе, после чего поощрите себя, заглянув в телефон и обняв его.

- Не пользуйтесь смартфоном за рулем: исследования показывают, что те, кто смотрит в телефон за рулем, гораздо чаще попадают в аварии. Это просто глупо.

- Придумайте для себя простое правило, чтобы ограничить пользование смартфоном дома. Например, никогда не брать телефон во время еды. Это особенно важно втом случае, если за столом собралась вся семья.

- Дайте ребенку возможность пользоваться телефоном как можно позже — да, проще передать воспитание смарт-устройствам, но для детей гораздо важнее контактировать с родителями.

- Не позволяйте детям пользоваться телефоном перед сном. Детям отложить телефон еще сложнее, чем взрослым, поэтому часы столь важного для детей сна сокращаются.

Яан Ару. Атор: Юло Йосинг

Яан Ару — исследователь мозга и научный сотрудни Тартуского университета. Главное направление его научной работы — исследование нейробиологических основ сознания. В 2016 году получил от государства титул популяризатора науки. Ару пишет об эффективном использовании мозга, о сне, об искуственном интеллекте и об интеллекте детей в своей недавно изданной книге "Ajust ja arust" ("О мозге и разуме").