Рийсалу: из Кооперативного банка можно сделать нормальный банк, Tallinna TV останется

Кандидат в вице-мэры Таллинна Айвар Рийсалу заявил, что телеканал Tallinna TV (TTV) продолжит свое существование, он также не намерен закрывать Кооперативный банк.

По словам Айвара Рийсалу, то, что он – кандидат в вице-мэры, стало сюрпризом для него самого. "Предложение, которое мне сделали на прошлой неделе, было очень убедительным. Оно показалось очень интересным, поскольку местное самоуправление играет важную роль в развитии предпринимательской среды", – сказал Рийсалу.

Он отметил, что обязательно будет сотрудничать с Tallinna TV, городским магазином Таллинна (LiPo) и поддерживать идею промышленного парка, а также будет работать в области умной экономики, сотрудничества с университетами и поддержкой стартапов.

Рийсалу отметил, что из Кооперативного банка возможно сделать совершенно нормальный действующий на базе эстонского капитала банк. Он сказал о TTV, что необдуманное закрытие канала с подобными техническим обеспечением и командой было бы непростым и для других политических сил, если бы результаты выборов оказались иными.

"Из того, что кем-то создано, всегда можно сделать что-то хорошее", – отметил Рийсалу.

По его словам, TTV непременно следует изменить содержание и канал уже это сделал. "Но TTV – это канал, который продолжит существование на телевизионном ландшафте. У нас в Эстонии достаточно много людей, которым не всегда гарантирован доступ к коммерческим каналам", – сказал Рийсалу.