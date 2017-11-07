Выборы волостного старейшины Йыхви пройдут 13 ноября

О созыве заседания Йыхвиского волостного собрания во вторник, 7 ноября, сообщила председатель представительного органа местного самоуправления Нийна Негласон.

Ключевой задачей следующей сессии волостного собрания станут выборы старейшины. Также депутатам предстоит определить размер его должностного оклада.

Правящая коалиция планирует оставить на посту старейшины Алексея Наумкина, который занимает этот пост с июля 2017 года. Своего кандидата собирается выставить и оппозиция.

"У нас есть кандидаты, но кто конкретно, пока не скажу. Все решится в последний момент", - сказал на прошлой неделе rus.err.ee оппозиционный депутат Эдуард Эаст.