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ФОТО: на колокольню Яановой церкви в Таллинне подняли 25 новых колоколов ({{commentsTotal}})

Эстония
25 новых колоколов были подняты на колокольню Яановой церкви
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Фото: 25 новых колоколов были подняты на колокольню Яановой церкви Автор: Сийм Лыви/ERR
Эстония

Во вторник 25 новых колоколов были подняты на колокольню Яановой церкви (церковь св. Иоанна) на площади Вабадузе в Таллинне. Их установка и наладка должны завершиться к 17 декабря.

Подготовительные работы к подъему развернулись с самого утра. Подъем начался с небольших колоколов.

25 колоколов охватывают две октавы и весят от 14 до 190 килограммов. Самый большой колокол подарен церкви Таллинном. В создание другого большого колокола лепту мог внести любой желающий. На нем отлиты имена тех, кто пожертвовал больше 200 евро. Имена тех людей, которые пожертвовали деньги уже после его отливки, были выгравированы. Гравер закончил работу в ночь на вторник. 

Установка и наладка колоколов должны завершиться к 17 декабря, когда церковь будет отмечать 150-летие.

Таллинцы и гости города имели возможность послушать, как звучат эти отлитые в королевских литейных мастерских Нидерландов колокола во время серии концертов "Церковные колокола в нашем городе".

Редактор: Ирина Киреева

колокола яановой церкви


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