Госпрокурор: деятельность задержанного агента ФСБ не имела отношения к ID-картам

В минувшую субботу на пограничном пункте в Нарве был задержан пытавшийся покинуть Эстонию гражданин России. По данным прокуратуры, он является агентом ФСБ и подозревается в подготовке кибер-преступления против эстонских госучреждений. Однако, как заверяют власти, серьезного ущерба от его действий удалось избежать. В понедельник суд выдал санкцию на арест подозреваемого. Говорит возглавляющая расследование по данному делу госпрокурор Инна Омблер.